43 Maymun Firar Etti, O Bölgede Panik! Hiçbiri Yakalanamadı

ABD'de 43 maymun araştırma tesisinden firar etti. Bölgede panik havası hakim olurken, yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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43 Maymun Firar Etti, O Bölgede Panik! Hiçbiri Yakalanamadı

ABD’de 43 maymunun araştırma tesisinden kaçması, panik yarattı. Yetkililer bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.43 Maymun Firar Etti, O Bölgede Panik! Hiçbiri Yakalanamadı - Resim : 1

ABD’nin Güney Karolina eyaletindeki bir araştırma tesisinden 43 maymunun kaçması nedeniyle Beaufort County kasabasında yaşayanlara uyarı yapıldı. 43 maymunun perşembe gününden itibaren bölgede dolaştığı ve hiçbirinin yakalanamadığı kaydedildi.

Yetkililer, maymunların evlere girmeleri durumuna karşı halkı, kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyardı. Ayrıca maymunlara yaklaşılmaması ve hayvanların kesinlikle okşanmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

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