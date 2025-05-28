Fransa'da 'Ölmeye Yardım' Yasa Tasarısı Kabul Edildi

Fransa’da ‘ölmeye yardım’ olarak nitelendirilen tartışmalı yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edildi.

Tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili ‘ölmeye yardım’ olarak nitelendirilen yasa tasarısı Fransa Ulusal Meclis’te görüşüldü. Tasarının, 199 ‘hayır’ oyuna karşı, ‘305’ oyla kabul edildiği, sonbahar aylarında Senato’da görüşüleceği bildirildi.

Bu tasarı, tedavisi bulunmayan hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız veya uzun süredir bu ülkede yaşayan hastaları kapsıyor. Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin, hastanın herhangi bir yakınlığı olmayan bir doktora başvurmasıyla gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin ‘hastalığa bağlı sürekli fiziksel ya da psikolojik acı çekiyor olması’ ve ‘iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi’ şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: DHA