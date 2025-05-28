ABD'de Alışveriş Merkezi'nde Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

ABD’nin Connecticut eyaletine bağlı Waterbury bölgesinde bulunan Brass Mill Center Alışveriş Merkezi’nde silahlı saldırı paniği yaşandı. Yerel polis, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayın, bir tartışmanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen 20’li yaşlarda bir kişinin ateş açmasıyla gerçekleştiğini bildirdi. Saldırıda 5 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının stabil olduğunu belirtirken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Polis, halktan olayla ilgili bilgi paylaşımı yapmalarını istedi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA