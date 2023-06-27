'Dur' ihtarına uymadı: 17 yaşındaki sürücü polis kurşunuyla öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Nanterre kentinde "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

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'Dur' ihtarına uymadı: 17 yaşındaki sürücü polis kurşunuyla öldürüldü

Polis , Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Nanterre kentinde sabah saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açtı.

Fransız basınındaki habere göre, Ateş sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçtı.

Polis kaynakları, sürücünün aracı polisin üzerine sürmesi ve "dur" ihtarına uymaması üzerine polisin araca ateş açtığını, ağır yaralanan sürücünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor. Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı anlaşılıyor.

Kaynak: AA

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