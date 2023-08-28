Fransa'da devlet okullarında çarşaf giymek yasaklanıyor

Fransa'da, alınan kararla devlet okullarında kız öğrenciler çarşaf giyemeyecek.

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Fransa'da devlet okullarında çarşaf giymek yasaklanıyor

Fransa’da devlet okullarında kız öğrencilerin “çarşaf ve abaya” gibi kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı.

Fransa’da devlet okullarında Müslüman kız öğrencilere yönelik bir karar alındı. Fransa’daki devlet okullarında özellikle Müslüman kızların tercih ettiği “çarşaf ve abaya” gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı.

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal bir televizyon programında verdiği röportajda, “Artık okullarda (Müslüman kadın öğrencilerin) çarşaf giymemesine karar verdim. Bir sınıfa yürüdüğünüzde öğrencilerin dinini sadece onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” dedi.

Fransa’da 2004'te okullarda başörtüsü, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklanmıştı. Devlet okullarında dini sembollere yer verilmesini istemeyen Fransa, bu tür kararlar için “laiklik değerlerini” koruduğunu söylüyor.

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