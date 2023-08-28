Idalia Fırtınası alarmı! 3 ülkeyi vuracak

Meksika Körfezi'nde Idalia Fırtınası alarmı verildi. Fırtınanın Meksika, Küba ve ABD'nin Florida eyaletinde etkili olması bekleniyor.

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Idalia Fırtınası alarmı! 3 ülkeyi vuracak

Idalia Fırtınası Meksika Körfezi'ne doğru ilerliyor, 3 ülke için alarm verildi.

Karayip Denizi’nde etkili olan Idalia Fırtınası'nın Meksika Körfezi’ne doğru ilerlemesi sonucu alarm verildi. Fırtınanın Meksika, Küba ve ABD’nin Florida eyaletini vurması bekleniyor.

Karayip Denizi’nin kuzeyinde görülen Idalia Fırtınası, Meksika Körfezi’nde alarm verilmesine neden oldu. Meksika’nın Yucatan Yarımadası ile Küba'nın batısında etkili olan fırtınanın sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği belirtildi.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) tarafından yapılan açıklamada, saatteki rüzgar hızı 90 kilometreye ulaşan Idalia Fırtınası’nın bölgedeki Yucatan, Campeche ve Quintana Roo eyaletlerini etkileyeceği bildirildi. Ülkedeki en popüler turizm şehirlerinin de içinde bulunduğu bölgede yetkililer, fırtına nedeniyle önlemlerin alındığını duyurarak turistler için şimdilik herhangi bir tehlikenin bulunmadığını ifade etti.

Kübalı yetkililer ise fırtınanın ülkenin batısındaki Pinar del Rio bölgesi ve Isla de la Juventud Adası’nda etkili olacağını belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

KASIRGAYA DÖNÜŞECEK

Saatte 4 kilometre hızla kuzey yönünde ilerleyerek Meksika Körfezi’ne doğru yaklaşan Idalia Fırtınası’nın, önümüzdeki günlerde güçlenerek kasırgaya dönüşmesi ve sonrasında da ABD’nin Florida eyaletinde karaya vurması bekleniyor.

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