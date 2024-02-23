Fransa'da çiftçi eylemleri sürüyor: Traktörleriyle bakanlığa giden yolu kapattılar

Avrupa’da ayaklanan çiftçilerin protesto gösterileri devam ediyor. Fransa’da çiftçiler, başkent Paris’te bir araya geldi.

Yarın yapılacak tarım fuarı öncesi ucuz gıda ürünleri ithalatına karşı eylem yapan çiftçiler, traktörleriyle Tarım Bakanlığı’na giden yolu trafiğe kapattı. Fransız polisi ise çiftçilerin bakanlık önüne ulaşmasını engellemek için bakanlığa giden tüm yolları kapattı.

Yüksek fiyatlar yüzünden gelirlerinin olumsuz şekilde etkilediğini savunan, daha iyi ücret, daha az kısıtlama ve daha düşük maliyet talebinde bulunan Fransız çiftçiler, yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açılışını yapacağı tarım fuarı öncesinde de traktörleriyle yol kapatma eylemi yapmayı planlıyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, ülke genelinde protesto yapan çiftçilere ocak ayında durumlarının gözden geçirilerek iyileştirileceği yönünde vaatlerde bulunmuştu. Attal, çiftçilerden eylemlerini sonlandırmalarını istemişti. Attal ayrıca, çiftçilere acil nakit yardımından ithal gıda ürünlerinde kısıtlamalara kadar bir dizi önlem paketi vaadinde bulunmuştu.