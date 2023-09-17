Fransa'da 33 bölgede 'turuncu alarm' verildi

Fransa'da kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle 33 bölgede "turuncu alarm" durumuna geçildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Fransa'da 33 bölgede 'turuncu alarm' verildi

Fransız Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 96 bölgeden oluşan ülkenin 33 bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Sel riskinin de bulunduğu bu bölgelerde teyakkuz için en yüksek tehlike durumunun bir alt seviyesi olan "turuncu alarm" verildi.

Herault bölgesinde dün kuvvetli yağış nedeniyle sel meydana gelirken, başkent Paris'in çevresi dahil geniş bir kesimde fırtına hakim.

Meteoroloji İdaresi turuncu alarm verilen bölgelerin sakinlerine teyakkuzda olmaları ve dışarıda fazla bulunmamaları çağrısı yaptı.

Etiketler
Fransa
Son Güncelleme:
Brezilya'da uçak düştü: 14 ölü Brezilya'da uçak düştü: 14 ölü
Reza Zarrab ve Halkbank’a teröre destek davası açıldı Reza Zarrab ve Halkbank’a teröre destek davası açıldı
Mısır haşlarken tencereye 1 bardak koyun! Tüm mısırları lokum gibi yumuşacık yapıyor Mısır haşlarken tencereye 1 bardak koyun! Tüm mısırları lokum gibi yumuşacık yapıyor
Aralık ayı onlara şans getirecek! Parayı koyacak yer bulamayacak 4 burç Aralık ayı onlara şans getirecek! Parayı koyacak yer bulamayacak 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
İşte son fiyat güncellemesinden sonra Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor
Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat
İddia: Erdoğan'a çok yakın bir milletvekili, 'CHP gelse bu kadar olmazdı' dedi 'Erdoğan'a çok yakın bir milletvekili, 'CHP gelse bu kadar olmazdı' dedi'
Fake hesap kullanan ünlüler ortaya çıktı: Kendileri itiraf etti Fake hesap kullanan ünlüler ortaya çıktı