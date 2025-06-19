Fransa, İsrail ve İran’daki Vatandaşlarını Tahliye Edecek

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle bu ülkelerde bulunan Fransız vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçtiklerini duyurdu. Barrot, kendi imkanlarıyla İsrail ve İran’dan ayrılamayan vatandaşların havalimanlarına erişebilmesi için Türkiye ve Ermenistan sınırlarına konvoylarla ulaştırılacağını belirtti.

CUMA SABAHI İTİBARIYLA...

Açıklamaya göre, İsrail’deki Fransız vatandaşları cuma sabahından itibaren otobüslerle Ürdün sınırına taşınacak ve Ürdün’deki havalimanları üzerinden ülkelerine dönmeleri sağlanacak. Bakan Barrot, tahliye operasyonunun hafta sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Bu adım, bölgedeki artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle alındı. Fransa, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için ilgili ülkelerle koordinasyon halinde çalıştığını vurguladı.

Kaynak: DHA