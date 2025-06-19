Belçika'da Hayat Duracak! Uçuşlar İptal Edildi, Metro, Otobüs ve Tramvay Seferleri de Yapılmayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Belçika, 25 Haziran Salı günü ülke çapında yapılacak genel grev nedeniyle ciddi ulaşım aksaklıklarına sahne olacak. Brüksel ve Charleroi havalimanı yönetimleri, greve güvenlik ve operasyon personelinin de katılacak olması nedeniyle bu tarihte tüm gidiş yönlü uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Yolcuların hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek bilet değişikliği veya iade işlemlerini gerçekleştirmeleri istendi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Brüksel Havalimanı, grev nedeniyle geliş yönlü uçuşlarda da aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunurken, yolculara uçuş durumlarını sıklıkla kontrol etmeleri tavsiye edildi. Charleroi Havalimanı ise 25 Haziran'da planlanan tüm geliş ve gidiş uçuşlarını tamamen durdurma kararı aldı.

TOPLU ULAŞIMDA DA GREV VAR

Grev yalnızca havalimanlarını değil, toplu ulaşımı da etkiliyor. Brüksel toplu taşıma şirketi STIB çalışanlarının da greve katılacağını duyurmasıyla birlikte metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük ölçüde iptal edilmesi bekleniyor. Yolculara alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri çağrısı yapıldı.

Sendikaların organize ettiği grev, hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintiler ve ekonomik kemer sıkma politikalarına karşı bir tepki olarak düzenleniyor. Ülkede daha önce de benzer nedenlerle 13 Ocak, 13 Şubat, 31 Mart ve 29 Nisan tarihlerinde büyük çaplı grevler yapılmıştı. 25 Haziran’daki grevin etkilerinin, bugüne kadar olanların en büyüğü olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA