İsrail- İran Savaşının Ortasında Dikkat Çeken İlan! Trump İtiraf Etti, Putin Onayladı

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İsrail ve İran arasındaki savaş 7.günde de sürerken, savaşın sona ermesine ilişkin ülkeler arasındaki diplomasi trafiği de devam ediyor. İsrail ve İran arasında barışın sağlanmasına yeşil ışık yakan Türkiye ve ABD’nin yanı sıra bir değerlendirme de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda haber ajansları yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Putin, İran'ın yanında olduklarını söyledi.

'SEÇENEKLER VAR'

Rusya'nın İran ile karşılıklı yüksek bir güven düzeyine sahip olduğunu belirten Putin, ‘İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var’ dedi.

'İRAN'A SİNYALİ VERDİK'

İran ile temas halinde olduklarını belirten Putin ‘İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Genel olarak, hem İran'ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını sağlamak hem de İsrail'in güvenlik konularındaki endişelerini gidermek mümkündür. 250 kişi bulunuyor, 600’e kadar da çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil midir?’ diye belirtti.

'DOĞRU OLAN DÜŞMANLIĞA SON VERMEK'

Detayları İsrail ve ABD ile ele aldıklarını da dile getiren Putin, şunları söyledi: Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak.

HAMANEY’E SALDIRI OLASILIĞI

İran dini lideri Ali Hamaney’e yönelik saldırı olasılığını da değerlendiren Putin ‘Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum’ dedi.

'İRAN BAŞKA TALEPTE BULUNMADI'

‘Rusya’nın İran’a destek planı var mı?’ sorusunu yanıtlayan Putin şunları söyledi: Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı.

'TRUMP BU KONUDA HAKLI'

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Ben o dönemde başkan olsaydım, bu savaş olmazdı' sözlerini de değerlendiren Putin ‘Trump bu konuda haklı. Gerçekten de Trump başkan olsaydı, büyük ihtimal çatışma olmazdı’ dedi.

Kaynak: AA