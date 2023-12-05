Fransa, Hamas'ın Gazze sorumlusunun mal varlıklarını dondurdu

Hamas üyesi ve örgütün Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın Fransa'daki mal varlıklarının dondurulduğu açıklandı.

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Fransa, Hamas'ın Gazze sorumlusunun mal varlıklarını dondurdu

Fransa'da, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hamas'ın önde gelen liderlerinden, Gazze sorumlusu Sinvar'ın elinde bulunan ya da kontrol ettiği fonlar ve ekonomik kaynaklar 6 ay süreyle donduruldu.

Fransa'da hükümet, geçen haftalarda da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'in mal varlığını dondurma kararı almıştı.

Kaynak: AA

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