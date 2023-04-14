Finlandiya ilk NATO tatbikatını tamamladı

Finlandiya, Alman ve Portekiz gemilerinin sembolik olarak Helsinki limanına yanaşmasıyla bir ittifak üyesi olarak ilk NATO tatbikatını tamamladığını duyurdu.

Finlandiya ilk NATO tatbikatını tamamladı

Finlandiya Donanmasından yapılan açıklamada, Almanya'nın FGS Mecklenburg-Vorpommern ve Portekiz'in NRP Bartolomeu Dias fırkateyninin, 16 Nisan'a kadar başkent Helsinki'de demirli kalacağı bildirildi.

Gemiler, Helsinki'ye yanaşmadan önce Finlandiya Kıyı Filosu tarafından Finlandiya Körfezi'nde üç Fin gemisiyle birlikte düzenlenen tatbikata katıldı.

Böylece Finlandiya, bir ittifak üyesi olarak ilk NATO tatbikatını tamamladı.

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olarak resmen İttifak'a katılmıştı.

Etiketler
NATO
Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrıldı! Yeni dizisi herkesi çok şaşırtacak.. Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrıldı! Yeni dizisi herkesi çok şaşırtacak..
Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti.. Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti..
Yapay zeka 'nükleer düzeyde felaket' oluşturabilir! Yapay zeka 'nükleer düzeyde felaket' oluşturabilir!
Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu henüz tamamlanmadı Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu henüz tamamlanmadı
ÇOK OKUNANLAR
Kamuoyu araştırmacısı Ali Sabuktay, "Muharrem İnce'nin tek amacı..." diyerek açıkladı "Kılıçdaroğlu da bunun farkında olduğundan son derece temkinli yaklaştı"
İslam Memiş'ten 'panik satışı yapmayın' uyarısı: Altında yeni sıçrama için tarih verdi İslam Memiş altında yeni sıçrama için tarih verdi
Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama
Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı
Erdoğan "Bazı hatalarımız oldu" demişti: AKP listelerinde değişecek 3 isim belli oldu AKP listelerinde değişecek 3 isim belli oldu