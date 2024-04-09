Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusu, Kabul Komitesi'ne iletildi

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olabilmesi için 15 üyesi bulunan Güvenlik Konseyi'nde 9 kabul oyu alması, beş daimi üye ABD, Rusya, Fransa, Britanya ve Çin'in de veto hakkını kullanmaması gerekiyor

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Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusu, Kabul Komitesi'ne iletildi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyelik başvurusunu, Kabul Komitesi'ne iletti. Başvuru, bu ay içinde görüşülecek. Ancak kabul için Güvenlik Konseyi'nin oylaması gerekiyor.

Nisan ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Malta Temsilcisi Vanessa Frazier başvuruyu değerlendirilmek üzere Kabul Komitesi'ne yönlendirdiğini açıkladı. Karar Filistin tarafından memnuniyetle karşılandı. Birleşmiş Milletler'de "üye olmayan gözlemci" statüsündeki Filistin yönetimi, 2011 yılında yaptığı tam üyelik başvurusunu geçtiğimiz hafta resmen yenilemişti.

15 üyesi bulunan Kabul Komitesi, Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadığını inceleyecek. Ardından Filistin'in "tam üyeliği" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanacak.

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olabilmesi için 15 üyesi bulunan Güvenlik Konseyi'nde 9 kabul oyu alması, beş daimi üye ABD, Rusya, Fransa, Britanya ve Çin'in de veto hakkını kullanmaması gerekiyor.

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Filistin Birleşmiş Milletler
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