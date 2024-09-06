Filipinleri Vurup Geçti, Şimdi Sıra Çin'de! Alarm Verildi... 400 Bin Kişi Tahliye Edildi

Filipinler'de etkili olan Yagi tayfununun Çin'e ulaşacağı açıklandı. Çin'de tren seferleri ve uçuşlar askıya alındı. 400 bin kişi tahliye edildi. Vietnam'da da 460 bin asker ve polis görevlendirildi.

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Filipinleri Vurup Geçti, Şimdi Sıra Çin'de! Alarm Verildi... 400 Bin Kişi Tahliye Edildi

Filipinler'de 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Yagi tayfununun Çin'de Hainan Adası'nı vurması bekleniyor. Çin önlem olarak ülkenin güney kesimlerinde okullarda eğitime ara verirken, Hainan'da tüm turistik mekanların kapatılması talimatını verdi. Bölge halkının şiddetli rüzgarlara karşı dikkatli olması için çağrı yapıldı.

Öte yandan dünyanın en uzun deniz geçişi olan ve Hong Kong'u Makao ve Guangdong eyaletindeki Zhuhai'ye bağlayan ana köprü de kapatıldı.

VİETNAM DA ALARMA GEÇTİ

Vietnam’da da tayfun öncesi çeşitli önlemler alındı. Ordu, 460 bin asker ve polisini tayfun ile mücadele için görevlendirdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan 4 havalimanı yarın için kapalı olacak.

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Kaynak: İHA

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