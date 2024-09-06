ABD'de Kritik İşsizlik ve İstihdam Verileri Belli Oldu

ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında 142 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye geriledi.

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ABD'de Kritik İşsizlik ve İstihdam Verileri Belli Oldu

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayında tarım dışı istihdam 142 bin artarak beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler 164 binlik bir artış öngörüyordu. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye gerileyerek tahminlerle uyumlu bir seyir izledi.

Geçmiş verilere de revizyon geldi. Haziran ayı tarım dışı istihdam artışı 179 binden 118 bine, Temmuz verisi ise 114 binden 89 bine düşürüldü. Bu revizyonlar, ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı daha belirgin hale getirdi.

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