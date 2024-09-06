Aşırı Alkol Tüketen Diyabet Hastasının Penisi Kesildi

ABD'de 65 yaşındaki bir diyabet hastası, aşırı alkol tüketiminin sonucunda gelişen kangren nedeniyle penisi ampute edildi. Kimlik bilgileri açıklanmayan hasta, yapılan testler sonucunda hayati bulgularının stabil olduğu ancak prostatının anormal şekilde büyüdüğü ve birçok apsesi olduğu belirlendi.

T24'te yer alan habere göre, kan nakli, insülin ve antibiyotik tedavileri etkili olmayınca, hastanın kangren olmuş penisi ameliyatla kesildi. Penis nekrozu olarak bilinen bu durum, son derece nadir görülen bir komplikasyon olup, yüksek ölüm riski taşıyan bir sepsis riskine yol açabilir.

Üroloji Vaka Raporları dergisinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan doktorlar, "Peniste lokalize iskemik kangren gelişimi son derece nadirdir ve sepsis riski nedeniyle yüksek ölüm riski taşır. Bu vakada, uygun doku bulunamaması nedeniyle kısmi penektomi yerine total penektomi yapılmak zorunda kalındı ve penisin tamamı çıkarıldı. Hastaya cerrahi endikasyonlar ve olası uzun vadeli sonuçlar hakkında bilgi verildi" şeklinde bilgi verdi.

Hastanın penis amputasyonu sonrası taburcu edildiği bildirildi.