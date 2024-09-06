Rusya'da Döviz Kısıtlamaları Uzatıldı

Rusya Merkez Bankası, bankalardan döviz cinsinden nakit çekimine yönelik kısıtlamaları 9 Mart 2025’e kadar uzattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Batı ülkelerinin Rus bankalarına uyguladığı nakit dolar ve euro edinme yasağının devam etmesi sebebiyle bu kararın alındığı vurgulandı.

Mart 2022'den beri geçerli olan düzenlemeyle, Rus vatandaşları bankalardaki döviz hesaplarından yalnızca ruble olarak nakit çekebiliyor. Bu kısıtlamalar, Batı yaptırımlarının etkisi altında Rusya’nın finansal sistemini koruma çabalarının bir parçası olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA