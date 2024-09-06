Nijer'de Sel Felaketinde 273 Kişi Öldü

Nijer'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 273 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijer Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkedeki olumsuz hava koşullarına işaret edildi. Açıklamada, seller nedeniyle 273 kişinin öldüğü, yaklaşık 95 bin ailenin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı. Çiftlik hayvanlarının da telef olduğu ifade edilen açıklamada, okulların, sağlık ocaklarının ve dükkanların hasar gördüğü belirtildi. Ülkenin güneybatısındaki Tahoua ve Maradi bölgeleri sellerden en çok etkilenen bölgeler oldu.

Nijer dahil Mali, Etiyopya ve Nijerya gibi Afrika ülkelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise evini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA