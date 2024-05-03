Filipinler'de 5,7'lik deprem!

Güney Asya ülkesi Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Son Güncelleme:
Filipinler'de 5,7'lik deprem!

Filipinler'in Leyte bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Balangiga kentinin 28 kilometre güneybatısı olarak açıkladı.

USGS'ye göre, 5,7 büyüklüğündeki deprem 7,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünün (Phivolcs) Facebook sayfasında yapılan bilgilendirmede de yerel saatle 18.16'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Boeing'i ifşa eden eski çalışanlarından biri daha öldü! Boeing'i ifşa eden eski çalışanlarından biri daha öldü!
Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu
Afrika'nın en büyük petrol üreticisi Nijerja'da yakıt krizi Afrika'nın en büyük petrol üreticisi Nijerja'da yakıt krizi
İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü
İngiltere, sığınmacıları göçmen gemisine taşıyor: Aktivistler ile polis arasında arbede yaşandı İngiltere, sığınmacıları göçmen gemisine taşıyor: Aktivistler ile polis arasında arbede yaşandı
TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı Memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı
Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı
İslam Memiş, tarih verdi: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak! İslam Memiş: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak!
İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi
TÜİK, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı