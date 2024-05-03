Boeing'i ifşa eden eski çalışanlarından biri daha öldü!

ABD'li uçak devinin bazı modellerinin güvenli olmadığını ifşa edenler aniden ölüyor. Eski bir çalışanın davada tanıklık öncesi başından vurulmuş bulunmasının ardından, çok sağlıklı olduğu belirtilen bir diğeri aniden kaldırıldığı hastaneden sağ çıkamadı.

Boeing'i ifşa eden eski çalışanlarından biri daha öldü!

Boeing yüzlerce kişinin öldüğü kazaların ardından neredeyse her gün parça kopan uçaklarının havada yaşadığı tehlikelerle birlikte anılırken, ABD'li havacılık devinin eski çalışanı olarak güvenlik ihmallerini ifşa edenlerden biri daha öldü.

Boeing aleyhine ifade veren John Barnett'ın tam da davada tanıklık etmesi öncesi ölü bulunması sonrası, bu kez 2018-19'daki iki kazada 346 kişinin ölümüne yol açan 737 MAX tipi uçakların güvenlik standartlarının çok gevşek olduğunu ifşa eden Joshua Dean aniden hastalanıp öldü.

İKİ HAFTA İÇİNDE HASTALANIP ÖLDÜ

Boeing'in önemli tedarikçilerinden Spirit AeroSystems'in eski kalite denetçisi Joshua Dean yaklaşık iki hafta önce nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Entübe edildi, zatürre oldu, hızla yayılan antibiyotiğe dirençli Staphylococcus enfeksiyonuna yakalandı ve yaşam destek makinesine bağlandı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdüğü söylenen 45 yaşındaki ifşacının dün öldüğü açıklandı.

UYARILARI DİKKATE ALINMAYINCA FAA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Ekim 2022'de Boeing 737 MAX'ın normal basıncı korumasına yardımcı olan önemli bir bileşeninde ciddi bir üretim hatası ortaya çıkardığını, ancak yönetimin uyarılarını görmezden gelmeyi seçtiğini söyleyen Dean, bunun üzerine Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) şikayette bulunarak "737 üretim hattında üst düzey kalite yönetiminin ciddi ve ağır suistimal yaptığını" bildirmişti.

'İFŞAYA MİSİLLEME OLARAK' KOVULDU

Spirit AeroSystems, Nisan 2023'te önemli bir kusuru gözden kaçırmakla suçlayarak işten çıkardığı Dean, Çalışma Bakanlığı'na kovulmasının ifşalarına misilleme olduğu şikayetinde bulundu.

DİĞER İFŞACI BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Benzer bir vaka da 787 Dreamliner tipi uçakların güvenlik kusurlarıyla ilgili ifşalarının ardından işten çıkarılan eski Boeing kalite müdürü John Barnett. İki ay önce, havacılık devine karşı davada ifade vermesinin arifesinde, başından kurşunla vurulmuş halde bulunan 62 yaşındaki Barnett'ın 'intihar ettiğine' dair polis açıklamasına karşı, avukatları, hayat dolu olduğunu ve davada vereceği ifadeye odaklandığını söyledi.

Barnett, 2010 yılında Boeing'in Kuzey Charleston fabrikasında çalışırken uçaklardaki bazı üretim hatalarıyla ilgili sorunları yönetime ilettiğini, ancak şirketin bunları ele almak yerine kendisine misilleme yaptığını öne sürmüştü.

Ocak ayında Alaska Havayolları jetinin kapı panelinin uçuş sırasında havaya uçmasının ardından, Boeing'in 737 Max 9 jetlerini uçuşlara çok hızlı geri döndürmesinden endişesini açıklayan Barnett, şirket tarafından taciz edildiği iddiasıyla Boeing'e dava açmış, ancak mahkemeye ifade vermesi gereken günde kaldığı otelin otoparkında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Boeing şirketine karşı Barnett ve Dean’ı, aynı hukuk firması temsil ediyordu.

ÜÇÜNCÜ İFŞACI KONGRE'YE İFADE VERDİ

Boeing'in 787 Dreamliner ve 777 uçaklarında artan güvenlik sorunları hakkında ifşalarda bulunan bir diğer isim olan eski mühendis Sam Salehpour, geçen ay Kongre'de ağlayarak ifade verdi. Boeing'de 17 yıllık deneyimi olan Salehpour, Amerikan havacılık devinde güvenlik risklerine rağmen kusurlu bileşenleri kullanma kültürünün hakim olduğunu belirtti.

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