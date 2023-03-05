FBI, Leonardo DiCaprio'yu sorguya çekti

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Malezyalı yatırımcı JHo Low ile ilişkisi nedeniyle FBI tarafından sorgulandı.

FBI, Leonardo DiCaprio'yu sorguya çekti

Yönetmen Martin Scorsese ile "Killers of the Flower Moon" adlı filmde yeniden bir araya gelen Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Malezyalı yatırımcı JHo Low ile bağlantılı olması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü FBI'ya ifade verdi.

NTV'nin The Guardian'dan aktardığına göre, yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde kara para aklamakla suçlanan ve hakkında arama emri olan yatırımcı JHo Low ile ilgili sorguya çekilen DiCaprio, 2018 yılında da yetkililer tarafından sorgulanmıştı.

İKİLİ, ÇEVRE DOSTU BİR OTEL İNŞA EDECEKTİ

DiCaprio, Low ile 2010 yılında bir gece kulübünde tanıştı. Raporlara göre oyuncu, "Onun için çalışıyordum ve bu iş sosyalleşmemize de sebep oldu. Birbirimizi daha çok görmeye başladık" dedi. DiCaprio ve Low'un 1 milyar doları aşan bir bütçelik bir film prodüksiyonu yaratma ve DiCaprio'nun filmlerinden esinlenen Warner Bros tema parkları kurma fikirleri olduğu biliniyor. İkili ayrıca Belize'de çevre dostu bir otel de inşa etmek istiyordu.

Ayrıca yatırımcının DiCaprio'nun rol aldığı Oscar ödüllü "Para Avcısı" filmini finanse ettiği ve oyuncuya aralarında Marlon Brando’ya ait 600 bin dolarlık Oscar heykeli ve  9 milyon dolarlık Jean-Michel Basquiat tablosunun da olduğu lüks hediyeler verdiği biliniyor. New York Times, 2018 yılında oyuncunun bu hediyeleri yetkililere temsil ettiğini belirtmişti. 

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