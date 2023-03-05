BM, açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması için anlaştı

Hükümetlerarası Konferansın 5. Oturumu'nun ardından Birleşmiş Milletler binasında ülkelerin ulusal deniz yetki alanlarının ötesindeki biyoçeşitliliğin korunması için anlaşma sağlandı.

BM, açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması için anlaştı

Birleşmiş Milletlerde (BM), açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması için yıllar süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya, New York'ta iki haftadır yürütülen Hükümetlerarası Konferansın 5. Oturumu'nun ardından BM binasında son iki gündür yaklaşık 40 saat süren kesintisiz müzakereler sonucunda varıldı.

Yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalışmalar yürütülen anlaşma, ülkelerin ulusal deniz yetki alanlarının ötesindeki biyoçeşitliliği korumayı amaçlıyor. Denizlerin yaklaşık üçte ikisini kaplayan bu alanda iklim değişikliği, aşırı avlanma ve nakliye trafiği gibi hususların biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkisi bulunuyor.

Anlaşma bu bölgelerde balıkçılık faaliyetlerine kısıtlamalar getirirken, aynı zamanda deniz mayınları, deniz ulaşım yolları ve keşif faaliyetlerine de sınırlamalar getirecek.

İklim değişikliğiyle mücadele bağlamında önemli bir adım olarak değerlendirilen anlaşmaya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Tüm tarafları tebrik ediyorum. Şimdiki ve gelecekteki nesiller için daha güvenli, sağlıklı, dayanıklı ve verimli bir okyanus için birlikte çalışmaya devam edeceğimiz günleri iple çekiyorum." ifadesini kullandı.

BM'de anlaşmanın resmi olarak kabul edilmesi bekleniyor. Bunun ardından imzaya açılacak anlaşmaya, BM ülkeleri taraf olup olmayacağına karar verecek.

 
Etiketler
Çevre mücadeleleri
Trump: Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaşı çözmem bir günden fazla sürmeyecek Trump: Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaşı çözmem bir günden fazla sürmeyecek
Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor
Doğru yapıyoruz sanıyorduk. Kısır yapılırken yapılan hata Doğru yapıyoruz sanıyorduk. Kısır yapılırken yapılan hata
Prens Harry: Kendimi her zaman ailenin kalanından farklı hissettim Prens Harry: Kendimi her zaman ailenin kalanından farklı hissettim
ÇOK OKUNANLAR
Son toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı: 'Dört lider 'Kılıçdaroğlu' deyince Akşener beklenmedik bir tepki verdi' 'Dört lider 'Kılıçdaroğlu' deyince Akşener beklenmedik bir tepki verdi'
Akşener'e sosyal medyada 'Ersan Şen' tepkisi: "5 yılda veremediği kararı reklam arasında verdi" Akşener'e sosyal medyada 'Ersan Şen' tepkisi
Andy-Ar Araştırma'nın sahibi Faruk Acar, detaylara dikkat çekti: İYİ Parti'nin gidişi oyları nasıl etkiler? İYİ Parti'nin gidişi oyları nasıl etkiler?
Banka promosyon rakamları güncellendi! İşte en yüksek promosyon veren bankalar Banka promosyon rakamları güncellendi! İşte en yüksek promosyon veren bankalar
'Yeşil ışık yaktı' iddiası: Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması