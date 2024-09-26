FBI Devreye Girdi, Dosya Açıldı: Türkiye'den ABD'ye Yasa Dışı Para Akışı!

Başkanlık seçimlerine kısa bir zaman kala ABD'de siyaset gündemi yoğunlaşırken, ülkede bu kez bir rüşvet suçlaması tartışılmaya başlandı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, uzun süredir devam eden bir federal yolsuzluk soruşturmasının ardından suçlandığını doğruladı. Adams, suçlamaların "tamamen yalanlar üzerine kurulu" olduğunu iddia ederek görevde kalacağını söyledi.

Adams, "Suçlamalar karşısında masum olduğumu biliyorum. New Yorkluların gerçeği duyması için hemen bir yargılama talep edeceğim. Bu şehri yönetmem için beni seçtiniz ve yönetmeye devam edeceğim" diye konuştu.

BAŞKANIN AVUKATI: KANITLARI YOK

Cumhuriyet'in aktardığına göre suçlamalar, FBI'ın geçen yıl kasım ayında Adams’ın elektronik cihazlarını aramasıyla ve son haftalarda birçok üst düzey şehir yetkilisinin istifasıyla bağlantılı. Adams’ın avukatları ise belediye başkanıyla ilgili yolsuzluk iddialarına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Avukatlar ayrıca, Adams’a yönelik suçlama teorilerini çürüten kapsamlı kanıtlar sunduklarını söyledi.

SORUŞTURMADA 'TÜRKİYE' İDDİASI

Federal yetkililer, Adams’ın 2021 seçim kampanyasında Türkiye’den yasa dışı bağışlar kabul edip etmediğini de araştırıyor. Bu bağlamda, Brooklyn’deki bir inşaat firmasıyla yabancı fonların sahte bağışçı yöntemleriyle kampanyaya aktarılıp aktarılmadığı inceleniyor. Soruşturma kapsamında ayrıca Adams’ın İsrail, Çin, Katar ve Güney Kore gibi ülkelerle ilişkileri de mercek altına alınmış durumda.

Kaynak: Cumhuriyet