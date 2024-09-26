ABD ve 10 Ülkeden Lübnan’da Ateşkes Çağrısı

ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Katar ve Avrupa Birliğinden yapılan ortak açıklamada, tansiyonun giderek yükseldiği İsrail-Hizbullah arasında ateşkes çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha geniş bir bölgesel gerilim risk teşkil ediyor. Bu hiç kimsenin, ne İsrail halkının ne de Lübnan halkının çıkarına değildir. Sınırın her iki tarafındaki sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak diplomatik bir anlaşmaya varmanın zamanı geldi. Ancak diplomasi, çatışmanın tırmandığı bir ortamda başarıya ulaşamaz. Bu nedenle diplomasiye alan sağlamak amacıyla Lübnan-İsrail sınırında derhal 21 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. İsrail ve Lübnan hükümetleri de dahil olmak üzere tüm taraflara geçici ateşkesi derhal kabul etme ve diplomatik çözüme gerçek bir şans verme çağrısı yapıldı.

ABD VE FRANSA BAŞI ÇEKTİ

Ortak açıklamadan önce ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail-Lübnan sınırında sivillerin evlerine dönmelerine imkan tanıyacak ve güvenliği sağlayacak bir çözümün zamanı geldi. 7 Ekim'den bu yana ve özellikle son iki haftadır yaşanan karşılıklı ateş, çok daha geniş bir çatışmayı tehdidi oluşturuyor ve sivillere zarar veriyor. Bu nedenle diplomasiye şansını vermek ve sınır ötesi gerilimin daha fazla artmasını önlemek için geçici bir ateşkes yönünde ortak bir çalışma yürüttük. Müzakere ettiğimiz bildiri ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar tarafından onaylandı. İsrail ve Lübnan hükümetlerinin onayını ve derhal desteğini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

LÜBNAN'DAN YANIT GELDİ

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, 21 günlük ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı. Mikati, ateşkesin uygulanmasının, askerlerini Lübnan'a yaklaştıran İsrail'in uluslararası kararları uygulama konusunda kararlı olup olmamasına bağlı olduğunu ifade etti.

LÜBNAN'DA PAZARTESİDEN BU YANA CAN KAYBI 654'E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dün Lübnan genelinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail'in gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ise Yunin kasabasında 9, Ayta ash Shab köyünde 3, Kana kasabasında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 654'e ulaştı.

Kaynak: İHA