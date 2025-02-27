Fas'ta Kurban Kesimine Yasak Kararı: Kral Ekranlara Çıkıp Açıkladı

Fas Kralı 6. Muhammed oldukça ilginç bir çağrıya imza attı. Kral Muhammed, iklim değişikliği yüzünden meydana gelen kuraklık ve ekonomik nedenler sebebiyle kurban kesilmemesini talep etti. Kral Muhammed, bu ibadeti bu yıl Fas halkı adına kendisinin yapacağını söyledi.

Devlet televizyonundan konuya ilişkin bir mesaj veren Kral Muhammed, kurban kesmenin "imkan dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet" olduğunu hatırlatarak, kurban kesmenin dar gelirli halk için büyük külfet oluşturabileceğini vurguladı.

Fas’ta 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halka ‘kurban kesilmemesi’ yönünde çağrıda bulunulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi