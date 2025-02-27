Orman Yangını Kente Yaklaşıyor, Tahliye Emri Geldi

Japonya'nın kuzeydoğusunda başlayan orman yangınının ardından bölgede bulunan yaklaşık 2 bin kişi için tahliye emri verildi. Öte yandan bölgede çalışma yapan ekiplerin yanmış bir ceset bulduğu öğrenildi.

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Kyodo News'te yer alan habere göre yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda dün başlayan orman yangınının halen sürdüğü belirtildi.

2 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Yetkililer, Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentinde yaşanan orman yangınında 600 hektarlık alanın küle döndüğü ve bölgedeki 2 bin kişi için tahliye emri çıkarıldığını açıkladı.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, askeri helikopterlerin orman yangınına havadan müdahale ettiğini belirtti.

YANMIŞ BEDEN BULUNDU

Yetkililer, bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir cesedin bulunduğunu ifade etti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’nın yangını kontrol altına alabilmek için çevredeki kentlerden takviye itfaiye personeli talep ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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