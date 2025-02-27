Almanya Bu Kareyi Konuşuyor! 'Erkekler İçin Erkekler Tarafından Yapılan Siyaset'... KADINLAR NEREDE?

Almanya'da yapılan seçimle merkez sağ Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) oyların yüzde 28'ini alarak seçim zaferini ilan etti. Sonuçları en çok merak edilen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 20 oy aldı ve 2021'deki seçim sonuçlarını ikiye katlamış oldu. AfD'nin bu yükselişi ise aşırı sağın bu denli yükselişi nedeniyle endişeye neden oldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 16 oy alarak kendi tarihindeki en kötü sonucu elde etti. Scholz bu başarısızlıkta kendi sorumluluğu olduğunu kabul etti.

O KAREYE YORUM YAĞDI

Seçimi atlatan Almanya'da Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Birlik Partileri CDU ve CSU liderleri koalisyon görüşmelerinin startını verdi. CDU ve CSU liderlerinin bir araya geldiği kareyi ise Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder sosyal medya hesabından "Almanya'da siyasette değişime hazırız" notuyla paylaştı.

Fotoğrafta Almanya'nın bir sonraki başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan muhafazakar partinin adayı Friedrich Merz ve ekibinin kahvaltı masasında olduğu görülüyor. Fakat karede dikkat çeken kadınların olmaması oldu. Bu kareye sosyal medyadan yorum yağdı.

İşte yorumların bazıları:

"Kadınlar yine dışarıda."

"60 yaş üstü yaşlı beyaz adamlar, aralarından kimin daha zengin olacağına karar veriyor."

"Kadınlar böyle bir durumda nasıl temsil ediliyor? Taş devri çöplüğü!"

"Peki bu yaşlı adamlar şimdi tam olarak nerede bir değişimi temsil ediyorlar?"

"Erkekler tarafından erkekler için yapılan siyaset."

"Neden kadın yok? Özellikle temsil edilmedikleri için artık başka partilere oy veren kadınları nasıl geri kazanabiliriz?"

"Kadınlar yan odada mı oturuyorlar?"

"Patriyarka geri döndü."

Kaynak: Haber Merkezi