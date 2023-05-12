Balkanların en büyük uyuşturucu şebekesine operasyon

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) koordinasyonunda Sırbistan, Hollanda ve Belçika güvenlik birimlerince yürütülen operasyonda, Balkanlar'da uyuşturucu ticareti yapan en büyük şebekenin çökertildiği ve 23 suç örgütü üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Balkanların en büyük uyuşturucu şebekesine operasyon

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'ndan (Europol) yapılan yazılı açıklamada, "Balkanlar'da uyuşturucu ticareti yapan en büyük şebeke" olarak nitelendirilen örgüte mensup, Sırbistan'da 13, Belçika'da 7, Hollanda ve Peru'da 3 olmak üzere toplam 23 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Operasyonda 3 milyon avro ele geçirildiği ve değeri 2 milyon avroyu bulan 15 lüks araca el konulduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca çok sayıda silah ve patlayıcı mühimmat bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, şebekenin 2020'de en az 7 ton uyuşturucuyu Avrupa'daki limanlardan geçirdiği bilgisine yer verildi.

Sırbistan güvenlik birimlerinin Belgrat'ta yakaladığı örgüt elebaşının, "Balkanların batısındaki en büyük uyuşturucu kaçakçısı" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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