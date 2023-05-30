Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle telefon açarak tebrik etti.

Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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