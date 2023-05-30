Zelenski'nin Kırım'daki mülkleri açık artırmayla satılacak

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve eski Ukrayna Başbakanı Arseni Yatsenyuk'a ait mülkler açık artırmayla satılacak.

Kırım Valisi Sergey Aksiyonov, Poroşenko'ya ait malların satılmasına ilişkin yasal gerekçenin Rus devletine karşı girişilen "kanıtlanmış yıkıcı faaliyetler" olduğunu söyledi. Russia 24'e konuşan Aksiyonov, "Müzayedede Poroşenko, Yatsenyuk ve diğerlerine ait tatil köyleri ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere birçok ilginç parça satışa çıkacak" ifadelerini kullandı. Kırım Valisi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye ait bir teras katının da satışa çıkarılacağını doğruladı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Aksiyonov, satışların açık artırma usülü gerçekleşmesinin "nispet olsun diye" yapılmadığını, sadece Rusya ve Kırım'ın çıkarlarının düşünüldüğünü söyledi.

Ukrayna'nın en zengin kişilerinden biri olan Petro Poroşenko, 2014'ten 2019'a kadar Ukrayna Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı. Poroşenko'nın gemi inşa şirketine ait olan Sivastopol Tersanesi, Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından Rusya tarafından kamulaştırılmıştı.

Kırımlı yetkililere göre Zelenski ailesinin Yalta'da lüks bir dairesi bulunurken, Yatsenyuk ise kentteki bir sinemanın sahibi konumunda. Her iki mülk için de geçen yıl Rus yetkililer tarafından kamulaştırma kararı alınmıştı.

Ukrayna Parlamentosu geçen yıl benzer bir girişime imza atarak ülkedeki Ruslara ait mülklerin kamulaştırmasının önünü açan bir yasa çıkarmıştı. Parlamento, yasaya gerekçe olarak Rusya'nın sürdürdüğü işgal harekatını göstermişti.