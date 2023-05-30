İranlı modelin idam ipi göndermeli kıyafetine tepki

İranlı model Mahlagha Jaberi, Cannes Film Festivali kırmızı halısında giydiği, İran'daki idamlar konusuna dikkat çeken kıyafetiyle çok konuşuldu. Jaberi'nin elbisesinin boyun kısmında idam ipi şekli ve etek kısmında da İngilizce olarak, "İdamları durdurun" yazısı yer alıyordu.

33 yaşındaki Jaberi, Instagram sayfasına da "İran halkına adandı" notuyla Cannes Film Festivali kıyafetini gösteren bir video koydu. Jaberi, İngilizce olarak "İran'da idamları durdurun" şeklinde etiket kullandı.

Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı olarak İran'da son 18 günde en az 90 kişi idam edildi. Norveç merkezli İran İnsan Hakları grubuna göre, bu ay, ülkenin son beş yılının "en kanlı mayıs ayı" olarak tarihe geçti.

Jaberi'nin videosu ve kıyafet seçimi internette viral hale geldi. Gazeteciler ve siyasi yorumcular İranlı modele bakış konusunda ikiye ayrıldı. Kimisi övgüler yağdırırken, bir kısım isim de İranlı modele ateş püskürdü. İranlı hükümet yetkilileri de Jaberi'ye tepki gösterdi.

Solcu gazeteci Yashar Ali, İranlı modelin tercihini "utanç verici" olarak nitelendirdi. Ali, modelin, İran'daki protestocuların marşı haline gelen şarkı eşliğinde kendini ve elbisesini sergilemesinin kimseye bir faydası olmadığını söyledi.

Hudson Enstitüsü'nden Michael Doran da Jaberi'nin, dikkatleri protestolardan alıp elbisesine odakladığını söyleyerek eleştirdi.

Eski Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Gerashchenko ise Jaberi'nin bu elbiseyi tercih etmesinin "cesur bir hareket" olduğunu söyleyerek, "İran'da sadece bu yıl 200'den fazla kişi idam edildi. Kadınlar siyasette daha fazla söz sahibi olsaydı belki de savaşlar olmazdı" diye yazdı.

Jaberi, stil tercihine gelen eleştiriler sonrası Instagram hesabından bir açıklama yaptı. İranlı model, "Cannes'ın ihtişamını gözlemlemek, ama daha da önemlisi medyanın dikkatini İran halkının haksız infazlarına çekmek için bir moda ifadesi yaratmak istedik. Ne yazık ki Cannes Film Festivali'nde siyasi açıklamalara izin verilmiyor ve güvenlik görevlileri elbisemin arkasını göstermemi engelledi ama ilmiğin anlamı çok iyi anlaşıldı" diye yazdı.