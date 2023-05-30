Johnny Depp İstanbul'a geliyor

Johnny Depp'i konser sahnesinde görmek isteyen hayranlarına kötü haber!

59 yaşındaki ünlü aktör, Hollywood Vampires adlı müzik grubuyla çıktığı turnesinin ABD ayağını ertelemek zorunda kaldı. Depp'in konserleri erteleme nedeninin ayak bileğini kırmasından kaynaklandığı bildirildi.

Depp'in yanı sıra Alice Cooper, Joe Perry ve Tommy Henriksen'den oluşan Hollywood Vampires grubu adına Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hollywood Vampires'ın ABD turnesi kapsamında bu hafta yapılacak üç konserini iptal emek zorunda kaldığını paylaşmaktan dolayı üzgünüz" denildi.

"Johnny'nin ayak bileğinde oluşan ağrılı incinme nedeniyle doktoru seyahat etmemesini tavsiye etti" denilen açıklamada, Depp'in bir an önce iyileşerek Avrupa turnesine devam etmek istediği belirtildi.

Johnny Depp ve grubunun normal takvime göre, bugün ABD'de Manchester şehrinde, yarın Boston'da ve 1 Haziran'da da New York'ta konseri vardı. Ancak bu konserler temmuz sonuna ertelendi.

Hollywood Vampires'ın Avrupa turnesi programında 8 Haziran'da Romanya'nın Bükreş kenti ve ardından İstanbul da yer alıyor. Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu Hollywood Vampires ile 10 Haziran'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Hollywood Vampires'ı Türkiye'ye getiren organizasyon şirketi Neo Events'ten bir açıklama geldi. Sanatçının sağlık durumunun 8 Haziran'da başlayacak Avrupa turnesini ve 10 Haziran'daki İstanbul konserini etkilemeyeceği belirtildi.

Johnny Depp, Star TV'nin medya sponsorluğunda Hollywood Vampires ile Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak.

Grupta Jonny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritim ve klavyelerde yer alıyor.

Konserin VIP biletleri kısa sürede tükendi. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde sadece iki kategoride bilet satılıyor. Normal alan 1000 TL ve sahne önü ise 2500 TL.

Eski eşi Amber Heard'den olaylı bir şekilde boşanan ve ardından ses getiren şiddet davasıyla gündemde olan Depp, sinemaya Fransız yapımı en son, "Jeanne du Barry" filmiyle dönmüş, uzun zaman sonra ilk kez Cannes Film Festivali kırmızı halısında kameraların karşısına geçmişti.