Eski Kainat Güzeli ülke değiştirdi, kamyon şoförü oldu

T24'ün aktardığına göre, İrlandalı eski Kainat Güzeli, Avustralya'ya taşındığını ve eski gösterişli günlerinden çok uzakta kamyon şoförlüğü yapmaya başladığını duyurdu.

29 yaşındaki Gráinne Gallanagh, Batı Avustralya'da kamyon şoförü olarak iş bulduktan sonra elbiselerinin ve tacının yerini tulum ve baretle değiştirdiğini söyledi.

Gráinne, yeni işinde şimdiden "Yılın Çalışanı" ödülüne layık görülürken, malzeme tedarik etmek ve Batı Avustralya'daki bir inşaat madenine mal taşımak için günde 12 saatini kamyon kullanarak geçiriyor. 2019 yılında "Dancing With The Stars" programında yarışan model, zorlu vardiyalarda çalışıyor.

Eski hemşire, 40 derece sıcakta kamyonunu sürmek için yola çıkmadan önce alarmının sabah 4'te çaldığını söyledi.

The Times'a konuşan Gráinne, "Şu anda yaptığım iş, daha önce yaptığım işlerden çok farklı ama işimi gerçekten seviyorum. İnşaat sahasındaki tek kadından biriydim ve başlangıçta rahatsız hissedeceğimden endişelendim. Nasıl karşılanacağım konusunda endişeliydim ama herkes bana iyi davrandı ve hoş karşılanmamı sağladı. Ağustos ayından beri oradayım ama şimdiden ayın çalışanı ve yılın çalışanı ödülüne layık görüldüm" dedi.

2018'de İrlanda Kainat Güzeli ödülünü kazanan Gráinne, günlerini inşaat madeninde kamyonlara eşlik ederek ve makinelere yakıt doldurarak geçirdiğini anlattı. Geçen yılın başında nişanlısı Ryan Coleman'la birlikte Avustralya'ya tek yön bilet alan model, madende iki hafta çalışıp bir hafta izinli 'fly in fly out' (FIFO) programıyla çalıştıklarını söyledi.

Gráinne, çiftçi olan babası Paddy'nin madende "beş dakika bile dayanamayacağını" düşündüğünü ancak şaşkınlıkla "yılın çalışanı" ödülüne layık görüldüğünü söyledi.

29 yaşındaki model, bir çiftlikte büyüdü ve çocukluğunu beş kız kardeşiyle birlikte geçirdi. Letterkenny Teknoloji Enstitüsü'nde hemşirelik eğitimi aldı. Çift, şimdi Gráinne'in İrlanda'da olmasını umduğu düğünlerini planlıyor. Ancak bu arada Avustralya'da kalmayı planlıyor.

Gráinne, "Ailemi ve arkadaşlarımı özlüyorum ama bunun dışında eve dönmek için acelem yok" diye konuştu.