Aşırı sağcılar kaynaşıyor: Trump, Milei'ye "Arjantin'i yeniden harika yap" dedi

ABD'nin eski başkanı aşırı sağcı Donald Trump, aşırı sağcı Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye "Arjantin'i yeniden harika yap" dedi. Milei de "Yaşasın özgürlük, lanet olsun!" sloganını attı.

Son Güncelleme:
Aşırı sağcılar kaynaşıyor: Trump, Milei'ye "Arjantin'i yeniden harika yap" dedi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, katıldığı konferansın sahne arkasında Arjantin Devlet Başkanı aşırı sağcı Javier Milei ile bir araya geldi.

Trump ve Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC 2024) katıldı.

İkili, konferanstaki konuşmalarının sonrasında sahne arkasında bir araya geldi.

Samimi bir şekilde kucaklaşmalarının ardından Trump, "Amerika'yı Yeniden Harika Yap (Make America Great Again)" sloganını değiştirerek, Milei'ye "Arjantin'i yeniden harika yap" dedi.

Milei de "Yaşasın özgürlük, lanet olsun!" sloganıyla Trump'a karşılık verdi.

Öte yandan, Arjantin'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Milei, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arjantin ilerlemeye, gelişmeye, özgürlük ve demokrasiye yeniden adım attı" demişti.

Daha sonra Blinken, Arjantinli mevkidaşı Diana Mondino ile görüşmesi sonrasında Arjantin'in "olağanüstü" bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "İki ülke arasındaki bağların derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda tarafların gösterdiği derin ilgi ve çaba için minnettar olduğumu söylemek isterim" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Arjantin ABD Donald Trump
Son Güncelleme:
Boşandıktan sonra kanalizasyona inen adam, 15 yıl boyunca orada yaşadı Boşandıktan sonra kanalizasyona inen adam, 15 yıl boyunca orada yaşadı
Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla eriyen kol saati 31 bin 113 dolara satıldı Atom bombasıyla eriyen kol saati 31 bin 113 dolara satıldı
Limonu topuğunuza sürün ve bekleyin::: Bakın limon ne işe yarıyor? Limonu topuğunuza sürün ve bekleyin::: Bakın limon ne işe yarıyor?
Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar... Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar...
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... Türkiye'nin zeka haritası belli oldu
Nüfus giderek azalıyor: İstanbul'dan kaçanlar hangi şehirleri tercih ediyor? İstanbul'dan kaçanlar hangi şehirleri tercih ediyor?
Eşi seviyor diye üretime başladı: Siparişlere yetişemiyor Eşi seviyor diye üretime başladı: Siparişlere yetişemiyor
Dünyanın en iyi yeme içme kentleri belli oldu: Türkiye'den bir şehir de listede Dünyanın en iyi yeme içme kentleri belli oldu
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi?