Boşandıktan sonra kanalizasyona inen adam, 15 yıl boyunca orada yaşadı

Rusya'da karısının terk ettiği adam, 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı. Rus blog yazarı tarafından fark edilen adamın akrabalarına ulaşıldı ancak kimse evsiz adamı almaya gelmedi.

Boşandıktan sonra kanalizasyona inen adam, 15 yıl boyunca orada yaşadı

T24'ün aktardığına göre, Rusya'da Alexander isimli bir adam, karısının boşanma davası açmasının ardından 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı.

Evsiz kaldıktan sonra bir kanalizasyon kuyusundan aşağı indiğini anlatan adam, 15 yılını orada geçirdiğini söyledi.

Rus blog yazarı Anton Gletcherov tarafından fark edilen adam, yıllarca yerel halktan dilendiği şeylerle hayatta kaldığını söyledi. Adamın üzücü hikayesinden etkilenen Gletcherov, Alexander'ın ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaya başladı.

Adamın halen hayatta olan akrabalarına ulaştığını açıklayan Gletcherov, akrabalarının Alexander'ın 15 yıl önce öldüğünü sandıklarını ve gelip onu alacaklarına söz verdiklerini ancak gelmediklerini ve aramaları da cevaplamadıklarını söyledi. Gletcherov şimdi ona evsizler barınağında bir yer bulmaya çalıştığını açıkladı. Yaşı açıklanmayan adam, normal bir konutta yaşamak için de çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

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