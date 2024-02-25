Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla eriyen kol saati 31 bin 113 dolara satıldı

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan erimiş kol saati, 31 bin 113 dolara satıldı.

Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla eriyen kol saati 31 bin 113 dolara satıldı

ABD'nin Boston kentindeki "RR Auction" müzayedesinde, bombalanan Hiroşima'nın kalıntılarından çıkarılan; yerel saatle patlama anı olan 08.15'te durarak eriyen kol saati, 31 bin 113 dolara satıldı.

Saati satın alan müşterinin ismi açıklanmadı.

Müzayededen yapılan açıklamada, meşhur kol saati "nükleer çağın şafağının işareti ve uygarlığın alacakaranlığının habercisi" olarak nitelendirildi.

Saat, acil yardım malzemeleri götürmek için kente gelen bir İngiliz askeri tarafından bulunmuştu.

"TAİHİ DERSLER TAŞIYAN BİR OBJEDEN BİREYLERİN KÂR ELDE EDEBİLECEĞİ KAYGISI"

2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen İsviçre merkezli Uluslararası Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), saatin satışına karşı çıkmıştı.

"Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kâr elde edebileceği kaygısı nedeniyle" kol saatinin müzayede satış listesinden kaldırılması istenmişti.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler
Japonya
Türkiye farkı: Charlize Theron'un evi Nişantaşı'nda bir apartman dairesi etmiyor Charlize Theron'un evi Nişantaşı'nda bir apartman dairesi etmiyor
Navalni'nin cesedi annesine verildi Navalni'nin cesedi annesine verildi
Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar... Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar...
Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozetteki tüm lekeleri temizliyor Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozetteki tüm lekeleri temizliyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... Türkiye'nin zeka haritası belli oldu
Nüfus giderek azalıyor: İstanbul'dan kaçanlar hangi şehirleri tercih ediyor? İstanbul'dan kaçanlar hangi şehirleri tercih ediyor?
Eşi seviyor diye üretime başladı: Siparişlere yetişemiyor Eşi seviyor diye üretime başladı: Siparişlere yetişemiyor
Dünyanın en iyi yeme içme kentleri belli oldu: Türkiye'den bir şehir de listede Dünyanın en iyi yeme içme kentleri belli oldu
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi?