ABD'den 'Putin blöf yapmıyor olabilir' açıklaması

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirmesi kararının blöf olmayabileceğini kaydetti.

ABD'den 'Putin blöf yapmıyor olabilir' açıklaması

CNN televizyonunda konuşan Donald Trump dönemi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Putin'in daha önceden nükleer silahı tehdit olarak kullandığını ifade ederek, "Ancak burada blöf yapmıyor olabilir. Taktik nükleer silahları fiilen Belarus'a yerleştirebilir" dedi.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton,, bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin parçası olan Belarus'un Rusya tarafından "geri alınabileceği" konusuna yeterince dikkat edilmediğini belirterek, "Ancak askeri olarak (Putin) bunu yapsa bile çok bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü Kaliningrad'da kapsamlı nükleer malzemeler, füzeler, seyir füzeleri, dronlar ve savaş başlıkları olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın Kaliningrad'da, ABD'nin de 2019'da çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal eden füzeleri olduğunu söyleyen Bolton, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Rusya'nın Kaliningrad'da halihazırda sahip olduğu yetenekler en tehditkar olanları. Bazı taktik nükleer silahları hareket ettirme ve bu hususta kurallar geliştirme fikrinin bu dengeyi değiştireceğini düşünmüyorum."

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız" demişti.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmiş, ABD de gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, Putin'in nükleer silah kullanacağına dair bir işaret görmediklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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