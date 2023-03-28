ABD'de okul saldırıları için ölüm cezası istendi

ABD’nin Nashville kentinde 3’ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği ilkokuldaki silahlı saldırıya yönelik tepkiler devam ediyor.

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ABD'de okul saldırıları için ölüm cezası istendi

ABD'de, Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, okullara silahlı saldırı düzenleyenlere ölüm cezası verilmesi çağrısı yaptı.

Scott, Twitter hesabından, “Okullardaki silahlı saldırganlar için otomatik bir ölüm cezası düşünmeliyiz. Masum çocukları ve eğitimcileri öldürmek için okullarımıza giren aklını kaçırmış canavarlara ömür boyu hapis vermek yetmez.” paylaşımı yaptı.

Nashville'de akıl almaz saldırıyla karşı karşıya kalan herkese dua edilmesini isteyen Senatör Scott, “Bu korkunç ve durmalı.” diye yazdı.

“BU HABERLERİ YAPMAKTAN YORULMADINIZ MI?”

Diğer yandan, saldırı hakkında yapılan basın toplantısı sırasında, ismini Ashbey Beasley olarak veren ve toplu silahlı saldırı gazisi olduğunu söyleyen bir kadın kameraların karşısına geçerek, “Bu haberleri yapmaktan yorulmadınız mı?” diyerek tepki gösterdi.

Beasley, Illinois’in Highland Park şehrinden olduğunu ve oğlu ile birlikte bir akrabasını ziyareti için Tennessee’de bulunduğunu belirterek, “Oğlum ve ben geçen yaz 4 Temmuz’da yapılan silahlı saldırıdan sağ kurtulduk” diye konuştu.

Highland Park’taki saldırıdan bu yana başkentte 130’dan fazla Kongre üyesi ile görüştüğünü belirten Beasley, “Hala bu nasıl olabiliyor? Çocuklarımız hala nasıl ölebiliyor ve biz onları korumada başarısız oluyoruz?” ifadelerini kullandı.

Beasley, silah şiddetinin çocukların ve gençleri ölümüne sebep olan en büyük etken olduğuna dikkat çekerek, “Bu toplu silahlı saldırılar, milletvekillerimiz adım atıp silah güvenliği yasasını çıkarana kadar devam edecek. Bundan yorulup bıkmadınız mı?” dedi.

Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde geçen yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Aynı gün saldırıdan sonra aracıyla kaçarken yakalanan 22 yaşındaki zanlı Robert E. Crimo'nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70'ten fazla atış yaptığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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