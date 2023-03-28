Yunanistan'da genel seçimler 21 Mayıs'ta yapılacak

Yunanistan'da genel seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

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Yunanistan'da genel seçimler 21 Mayıs'ta yapılacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 2019 yazından bu yana 50 tur Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığını ifade etti.

Yaklaşık 4 yıllık Yeni Demokrasi iktidarı sürecinde atılan adımlara ve yaşanan zorluklara değinen Miçotakis, seçimlerin 4 yıllık sürenin sonunda 21 Mayıs'ta yapılacağını kaydetti.

Başbakan Miçotakis, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ikinci turun ise temmuz ayında düzenleneceğini ifade etti.

Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi, Temmuz 2019'daki genel seçimlerde yüzde 39,85 oy alarak tek başına iktidara gelmişti.

Kaynak: AA

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