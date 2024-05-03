Endonezya'da Ruang Yanardağı patladı: 301 aile güvenli bölgelere nakledilecek

Endonezya’nın kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine yakınlarda yaşayan 301 aile, güvenliklerini sağlamak amacıyla kalıcı olarak yeni yerleşim yerine nakletmeye karar verildi.

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Endonezya'da Ruang Yanardağı patladı: 301 aile güvenli bölgelere nakledilecek

Antara News sitesinin haberine göre, Tarım ve Mekansal Planlama Bakanı Agus Harimurti Yudhoyono, volkanik patlamalardan ciddi şekilde etkilenen 301 ailenin, Bolaang Mongondow Selatan bölgesindeki Modisi köyüne kalıcı olarak yerleştirileceğini duyurdu.

Köyün, ailelerin balıkçılık ve hindistan cevizi yetiştiriciliğiyle geçimlerini sağlamayı sürdürmesine müsait olduğu için seçildiğini belirten Yudhoyono, ailelere yeni yerleşim bölgesinde ev ve temel altyapı tesislerinin sağlanacağını bildirdi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlamanın ardından, bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırılmıştı.

Endonezya'daki Ruang Yanardağı yeniden patladıEndonezya'daki Ruang Yanardağı yeniden patladıDünya

Yetkililer, volkan uyarısını en yüksek seviye olan 5'e çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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