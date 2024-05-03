Ankara'da kaza yapmıştı! Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 7 Mart'ta Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden 06 EDH 313 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı.
Kazada yaralanan Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
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