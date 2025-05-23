Endonezya'da 5.7 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın Bengkulu şehri yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5.7 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Bengkulu şehri yakınlarında deprem olduğunu duyurdu. Yerel saatle 02.50 sıralarında şehrin 43 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Bengkulu Valisi Helmi Hasan, depremde can kaybının bildirilmediğini, yaklaşık 100 evin hasar gördüğünü açıkladı.

Vali Hasan, “Ağır hasarlı evlerin yeniden inşasına ve az hasarlı olanların onarılmasına yardım edilecek” dedi.

Kaynak: DHA

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