Emmnuel Macron'dan Çok Konuşulacak Video: Dansçı, Şarkıcı, Fenomen... Kılıktan Kılığa Girdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi öncesi dikkatleri üzerine çeken bir video yayınladı.

Fransa'nın yapay zeka hamlesini sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyuran Macron, videoda kendisinin deepfake ile yapılmış çeşitli hallerine yer verdi.

Yapay zeka teknolojisinin potansiyelini göstermek için böyle bir video yayınladığını belirten Macron, Fransa'ya yapılacak yapay zeka yatırımı miktarının 109 milyar euro olduğunu açıkladı.

Macron'un paylaştığı video kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Haber Merkezi