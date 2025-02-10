Emmnuel Macron'dan Çok Konuşulacak Video: Dansçı, Şarkıcı, Fenomen... Kılıktan Kılığa Girdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin yapa zeka hamlesini dikkat çeken bir video ile sosyal medya hesabından duyurdu.Deepfake ile hazırlanan videoda Macron'un dansçı, şarkıcı, fenomen gibi kılıktan kılığa girdiği görülüyor.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi öncesi dikkatleri üzerine çeken bir video yayınladı.

Emmnuel Macron'dan Çok Konuşulacak Video: Dansçı, Şarkıcı, Fenomen... Kılıktan Kılığa Girdi - Resim : 1

Fransa'nın yapay zeka hamlesini sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyuran Macron, videoda kendisinin deepfake ile yapılmış çeşitli hallerine yer verdi.

Emmnuel Macron'dan Çok Konuşulacak Video: Dansçı, Şarkıcı, Fenomen... Kılıktan Kılığa Girdi - Resim : 2

Yapay zeka teknolojisinin potansiyelini göstermek için böyle bir video yayınladığını belirten Macron, Fransa'ya yapılacak yapay zeka yatırımı miktarının 109 milyar euro olduğunu açıkladı.

Emmnuel Macron'dan Çok Konuşulacak Video: Dansçı, Şarkıcı, Fenomen... Kılıktan Kılığa Girdi - Resim : 3

Macron'un paylaştığı video kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Emmnuel Macron'dan Çok Konuşulacak Video: Dansçı, Şarkıcı, Fenomen... Kılıktan Kılığa Girdi - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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