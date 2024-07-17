Elon Musk Liberal Yasalara Savaş Açtı! Şirketlerini California'dan Taşıyor

ABD merkezli teknoloji devleri Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California eyaletinden Texas'a taşıyacağını açıkladı. Musk, kararının nedeni olarak California Valisi Gavin Newsom'ın imzaladığı yasayı gösterdi.

Söz konusu yasaya göre; California'daki öğretmenler, çocuğun izni olmadan cinsiyet kimlik bilgilerini ebeveynleri veya başka biriyle paylaşamayacak.

'BU YASALAR AİLELERİ TEHDİT EDİYOR'

ABD başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyeceğini açıklayan ve demokrat görüşleri sık sık eleştiren Musk, X'te yaptığı paylaşımda, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu belirterek, SpaceX 'in California eyaletinideki bulunan merkezini, Texas'taki Starbase bölgesine taşıyacağını duyurdu.

Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini iddia eden Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a açıkça belirtmiş olduğunu söyledi.

Kaynak: AA