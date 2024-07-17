Petrol Tankeri Battı, Mürettebat Kayıp

Umman yetkilileri, pazartesi günü geç saatlerde, petrol tankeri Prestige Falcon'un alabora olduğunu açıkladı.

Kayıp 16 mürettebat üyesinin 3'ünün Sri Lankalı olduğu belirtilirken, Hindistan donanmasının da arama kurtarma operasyonlarına katıldığı duyuruldu.

Umman Deniz Kuvvetleri'nin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, geminin hala "su altında ve ters dönmüş durumda olduğu belirtildi.

117,4 metre uzunluğundaki tanker 2007 yılında inşa edildi. Geminin alabora olduğu bölge, ülkenin büyük bir endüstriyel limanının bulunduğu Umman'ın Duqm eyaleti sınırında yer alıyor.