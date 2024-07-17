Gazze'de Can Kaybı 38 Bin 794'e Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 285 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 4 saldırı düzenlediğini, 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 198 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 794'e, yaralıların sayısının 89 bin 364'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA