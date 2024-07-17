Gazze'de Can Kaybı 38 Bin 794'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 794'e, yaralıların sayısı ise 89 bin 364'e yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı 38 Bin 794'e Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 285 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 4 saldırı düzenlediğini, 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 198 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 794'e, yaralıların sayısının 89 bin 364'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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