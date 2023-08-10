Elon Musk bunu da paraya çeviriyor: Twitter'dan kalan eşyalar açık artırmayla satılıyor

ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ın son kalıntılarını da ortadan kaldırıyor. Musk, üzerinde eski logo bulunan açık artırmayla satılıyor.

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Elon Musk bunu da paraya çeviriyor: Twitter'dan kalan eşyalar açık artırmayla satılıyor

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Twitter’ın logosunu ‘X’ ile değiştirmesinden sonra şirketin San Francisco’daki ana binasında bulunan ofis mobilyalarını, sanat eserlerini ve üzerinde eski logo bulunan eşyaları açık artırmayla satışa çıkartacak.

ABD merkezli çevrimiçi müzayede sitesi Heritage Global Partners web sitesinde açık arttırma gününe kadar tanıtıma sunulan 584 parçanın arasında Twitter’ın eski logosu kuş modelinde bir sehpa, neon ışıklarla yapılmış kuş logosu, ofis mobilyaları, müzik aletleri, ofis mutfak aletleri ve beyaz eşyaları, sanat eserleri ve ofis binasının üstündeki büyük mavi kuş logoları bulunuyor.

Açık artırmanın 12 Eylül’de başlayacağını ve sadece 2 süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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