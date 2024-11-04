El Fetih ve Hamas Mısır’da! Görüşmede Gazze ve Ulusal Birlik Ele Alındı

El Fetih heyeti ile Hamas heyeti, Mısır’da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve ulusal birlik ele alındı.

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El Fetih ve Hamas Mısır’da! Görüşmede Gazze ve Ulusal Birlik Ele Alındı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın lideri olduğu El Fetih heyeti ile Hamas heyeti, Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve ulusal birliğe yönelik adımlar ele alındı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan yaptığı açıklamada, “El Fetih hareketindeki kardeşlerimizle Mısır'ın cömert daveti üzerine bir toplantı yapıldı. Başta Gazze savaşı olmak üzere ulusal birliğe yönelik adımlar gibi çeşitli ulusal konular ele alındı” dedi.

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Kaynak: İHA

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