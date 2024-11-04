Yahya Sinvar'ın Otopsisinde Dikkat Çeken Detay: 72 Saat Boyunca...

Hamas’ın yeni lideri olmasının ardından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail tarafından öldürülen Yahya Sinvar’ın otopsi raporunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sinvar’ın öldürülmesinde 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği ortaya çıktı.

Şarkul Avsat gazetesinden aktarılan habere göre, Sinvar’ın ailesini de güvenli bie bölgeye yerleştirdiği ve onlarla mektup üzerinden haberleştiği bildirildi. Sinvar’ın ailesiyle yalnızca 1 veya 1,5 ayda bir haberleşebildiği kaydedildi.

16 Ekim’de öldürülen Sinvar’ın ölmeden önce üç gün boyunca hiçbir şey yemediği de otopsi raporuna yansıdı.

İsrail yönetimi sık sık Gazze’ye giden yardımların Hamas tarafından alındığı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı iddia ediliyordu.

SİNVAR NASIL ÖLDÜ?

Sinvar, 16 Ekim'de Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.



Tel Aviv yönetimi uzun zamandır Sinvar'ın Gazze'de tünellerde saklandığını ve İsrailli esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını ileri sürüyordu.



İddia edilenin aksine Sinvar'ın yanında hiçbir İsrailli esir olmadığı ve Tel Sultan bölgesinde bir binada birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA